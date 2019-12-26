中華郵政今（26）日表示，為了協助地方發展，積極整合內部郵務、儲匯、壽險、集郵及電子商務等資源，推動「風信子行動」，並以桃園市復興區為首辦點，啟動郵政協助地方創生行動！

中華郵政今天和桃園市政府，合辦「『地方』郵情，『創生』築夢」郵挺原鄉青農–桃園復興區段木香菇暨青農產品推廣記者會，中華郵政公司董事長吳宏謀與桃園市市長鄭文燦均出席活動。

吳宏謀致詞時表示，「服務有溫度，人民有感動」一直是中華郵政努力追求的方向，也是身為國營事業肩負的責任與使命，這次建立跨域合作、資源整合、行動協同及在地扶持模式，中華郵政樂於擔任地方創生協助的號召者，將擇定北、中、南3個鄉鎮試辦，扶植在地小農、青農，發掘地方特色產業。

鄭文燦表示，桃園市復興區農產品種類豐富，兼具觀光、生態與文化魅力，但年輕人口外移嚴重，許多農作技術、傳統技藝都面臨無人傳承的問題，本次與中華郵政合作推動地方創生，先試行推廣復興區當季盛產的段木香菇與其他原鄉青農產品，藉由農業文創加值及虛實通路行銷，提升產品價值及曝光度，帶動地方特色與觀光產業，增加就業機會。

現場也邀請復興區地方創生業者共同參與，包括熱心推動學校食農教育之「復興食農」、致力傳統原民編織技藝傳承之「桃園市傳統編織技藝文化教育推廣協會」，及為段木香菇文創包裝設計之中原大學師生，展現郵政與地方政府、在地產學、社區、團體等跨域攜手推動地方創生的多元模式。

(工商 )