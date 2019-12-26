農曆春節倒數，瞄準開運商機，四大超商搶推各式福袋吸客！7-ELEVEN宣布，「2020限量春節金鼠年福袋」將於1月3日開賣，有199元、299元、399元三種規格，除了紅包袋、筆記本等限定贈品，還有糖果餅乾、優惠券等外，抽獎部分最大獎有市價超過百萬的汽車（Nissan X TRAIL 星際戰隊特仕車），還有10萬刷卡金、50吋4K電視等，福袋採限量販售，199元福袋限量10萬個、299元福袋限量9萬個、399元福袋限量6萬個。

全家便利商店表示，「錢鼠開運福袋」將於1月1日開賣，除了多款零食飲料及神秘贈品外，還有3C用品、商品預售兌換券、驚喜贈品兌換券等，抽獎獎項則有價值百萬的Lexus 2020年新款UX200菁英版（一台市價139.9萬），還有10萬元刷卡金、健身房一年會員等大獎，業者更強調今年抽獎獎項跟贈品全面升級，福袋單個售價199元，共限量80萬個。

萊爾富指出，今年推出兩款春節福袋，包含「開運福袋」（限量33萬包）、「招財紅包」（限量39萬包），即日起至109年2月11日期間販售，一包售價100元，有機會抽中價值百萬的BMW X2名車，或是環保節能減碳的Toyota Altis油電車、Gogoro 3 Plus電動機車，還有多款國際知名品牌家電與精品名牌包等大獎！另外，掃描券上的QR Code還有機會再抽10萬元現金，或是Hi-Life會員點數888,888點（價值約4,445元）。

OK超商也表示，繼今年初推出2萬個限量福袋開賣一天秒殺，被網友譽為「最高CP值福袋」，許多OK會員現在已在詢問2020年1月6日開賣的OK福袋，單個售價100元，全台限量10萬個，內容物有飲料、餅乾、糖果及非食品等，每包價值超過300元，另有刮刮卡一張，最大獎為旅遊金10萬元，還有液晶顯示器、空氣清淨機、氣炸鍋、OK禮券1000元等超過百項好禮，活動總價值超過兩千萬元。

(工商 )