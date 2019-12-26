大陸自製航母「山東艦」今天通過台灣海峽，民進黨立即趁機玩起「恐中牌」。一名不具名熟悉國安事務人士研判，北京介入台灣選舉的態勢越來越明顯，航母「大秀軍事肌肉」，也是威嚇台灣選民。民進黨立委王定宇更言之鑿鑿，大陸是要造成區域不安全感，干擾台灣民心，目的很明顯。

據《中央社》報導，大陸自製航空母艦「山東艦」伴隨護衛艦，今天由南向北航經台灣海峽北駛，國軍運用聯合情監偵系統，已全程掌握。

熟悉國安人士指出，航空母艦「山東艦」這次穿越台海，周圍應有多艘作戰艦伴護，艦上並載有多架處於戰備狀態的殲15戰機。這是以「準航母戰鬥群」的姿態展示武力，研判，北京此時「大秀軍事肌肉」，也是對台灣選民的一種威嚇。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇也指出，共軍的調動一定有其政治目的，山東艦通過台海，是要形成區域的不安全感，干擾台灣民心，目的很明顯。

(中時電子報)