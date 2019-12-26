北京市市場監管局官網發布《北京市快遞業價格行為規則》，圍繞保障消費者知情權，禁止價格欺詐、價格壟斷、串通漲價等行為列出了12條「不准」的情形。

據《新京報》報導，其中部分條款是特別針對近年來引起廣泛關注的虛假優惠等行為而提出。這也是全大陸首個針對快遞行業的價格行為規則。

(旺報 )