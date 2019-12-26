北京發布快遞業價格規則 禁壟斷串通漲價 20:182019/12/26 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北京市市場監管局官網發布《北京市快遞業價格行為規則》，圍繞保障消費者知情權，禁止價格欺詐、價格壟斷、串通漲價等行為列出了12條「不准」的情形。 據《新京報》報導，其中部分條款是特別針對近年來引起廣泛關注的虛假優惠等行為而提出。這也是全大陸首個針對快遞行業的價格行為規則。 (旺報 ) #價格 #行為 #規則 #快遞 #漲價 也許您會感興趣 推薦閱讀 國巨 MLCC價格喊漲 04:092019/12/22 證券．權證 元旦起 儲蓄險變花樣漲價 04:092019/12/22 生活新聞 別再犯錯！使用微波爐的5個NG行為 10:122019/12/22 生活 豐興型鋼 三個半月來首度漲價 04:102019/12/24 證券．權證 赴日自駕遊不熟日本交通規則肇事率高 15:512019/12/24 國際 藍批反滲透法 綠委：看完條文再批評 17:172019/12/24 政治 波特王事件 國台辦：企業商業行為 12:362019/12/25 兩岸 漲價概念股 飆風再起 04:102019/12/26 證券．權證 波特王事件 國台辦稱企業商業行為 04:102019/12/26 兩岸要聞 陳明通：反滲透法過關至少7法強化刑責 12:492019/12/26 政治 財經熱門新聞 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 即時 任正非今年有多忙？陸媒揭驚人數據 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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