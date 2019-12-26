國民黨今（26）日召開「再追!民進黨的暗黑網軍」記者會，由副秘書長蔡正元、張顯耀主持，並邀請新黨不分區立委候選人邱毅共同參加，「耀正毅」團隊三度出擊提出新證據，揭發民進黨二代網軍幕後人：深口袋行銷公司、鍵盤大魔王甯祥豪。蔡正元表示，民進黨面對心虛的事件就習慣噤聲，爆料至今尚未有任何回應。

邱毅指出，民進黨中央組建二代網軍，推出鍵盤大魔王甯祥豪。在民進黨網路宣傳2.0計畫中，首先分析民進黨九合一選戰落敗困境，並進行武器盤點分析，有官方平台、官方側翼、半官方側翼、友我側翼。民進黨二代網軍建置計畫中，則列出官方大聲公、鄉民返鄉、中間選民倡議、2018左訓中心。

邱毅認為，以左訓中心作為建置二代網軍官方標號，有點羞辱左訓中心運動員。他簡要報告，官方大聲公用以建立政策懶人包平台，2018左訓中心則再細分三大重點：專攻批踢踢的鄉民風向球、強調快狠準的快打小組，以及著重於執政縣市言論監測、攻防的綠色品保小組。 張顯耀表示，在二代網軍計畫綱要中，談到議題要分散、敵我意識要模糊、友軍要倒戈，整合收割第三勢力。他問，怎麼把台灣的政黨競爭變成敵我關係？將府、院、黨官方社群平台列進武器盤點內的官方平台，將總統府、行政院、民進黨中央等國家資源整合入內，打擊、對付在野黨與第三勢力，具相當資源優勢，他黨怎麼與民進黨進行政黨政治競爭？

(工商 )