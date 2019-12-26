華南永昌投信總經理異動 前保德信投信投資長黃時彥接任 20:272019/12/26 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控子公司華南永昌投信公告總經理異動，董事會決議日期為12月26日。舊任者為陳紹蔚，新任者為前保德信投信投資長黃時彥。 異動原因為陳紹蔚辭職、黃時彥新任，新任生效日期華南永昌投信擬俟提報母公司華南金控董事會議通過，並自主管機關核准之日起生效，而陳紹蔚的辭職生效日為2020年1月1日。 (工商 ) #投信 #永昌 #華南 #黃時彥 #南永昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《基金》柏瑞ESG債券基金，准募 10:002019/12/23 財經 《類股》金融股攀今年高峰，永豐金＆華南金惦惦吃三碗公 11:422019/12/23 財經 華南銀行力挺都更 主辦世界明珠300億元聯貸案簽約 17:102019/12/23 財經 權證星光大道－華南永昌證券 台積電 重啟填息腳步 04:102019/12/24 證券．權證 江永昌搭氣墊 親子悅者自來 04:102019/12/24 地方新聞 華南銀看好南港主辦300億聯貸案 目標超越帝寶 01:212019/12/24 財經 群益店頭市場基金 鉅亨買基金開賣 04:102019/12/25 產業特刊 高股息ETF成立12年 受益人數創新高 15:342019/12/25 財經 新興債募集潮再現 2020年元月三檔上陣 17:522019/12/25 財經 歡慶耶誕！張維倩議員與江永昌舉辦記錄片放映會 20:102019/12/26 政治 財經熱門新聞 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 即時 任正非今年有多忙？陸媒揭驚人數據 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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