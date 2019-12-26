華南金控子公司華南永昌投信公告總經理異動，董事會決議日期為12月26日。舊任者為陳紹蔚，新任者為前保德信投信投資長黃時彥。

異動原因為陳紹蔚辭職、黃時彥新任，新任生效日期華南永昌投信擬俟提報母公司華南金控董事會議通過，並自主管機關核准之日起生效，而陳紹蔚的辭職生效日為2020年1月1日。

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