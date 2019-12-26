國立故宮博物院今（26）日表示，珍貴國寶獨一無二，但觀看的方式卻可以有很多種，即日起發布「故宮易讀版導覽手冊」線上版供觀眾下載，首度以「易讀易懂」（information for all）的概念，針對故宮國寶青銅器及陶瓷常設展間設計遊戲式導覽手冊。

故宮說，未來也將提供現場紙本申請，適用對象除了心智障礙者外，兒童、高齡及一般觀眾皆可使用，本次同時開發臺灣版易讀易懂的識別圖示，未來將免費提供給博物館、藝文空間等場所編製易讀版手冊使用，作為所有身心障礙者參觀使用的友善指南。

故宮表示，持續推動友善化（user-friendly）為服務導向，主動思考心智障礙觀眾在博物館參觀過程中會面臨的困難，2018年與臺北市陽明教養院合作推出「動物在哪裡？-共融版故宮探索手冊」線上版獲得好評後，今年再度與臺北市立陽明教養院合作藝術療育系列課程。

故宮說，過程中觀察心智障礙者需求，邀請專業團隊含職能治療師、社工或教保員、圖像設計、身心障礙學者專家，以及心智障礙青年提供第一手使用者經驗，共同編擬出最符合使用者需求的「故宮易讀版導覽手冊」。手冊排版簡單、顏色對比清楚、字體大小調整得較大、內容口語化，對象甚至兒童、高齡者都可適用，內容搭配有趣的小遊戲，也相當適合家長帶孩子共同參觀，一起玩遊戲及互動。

《身心障礙者權利公約》（CRPD）第二十一條提到：「身心障礙者應該有意見表達的自由及獲得資訊的機會」，易讀易懂（information for all）運動已在聯合國、歐盟及各國推動多年，並有共同的識別圖示，臺灣則於105年左右開始推行。

故宮說，「故宮易讀易懂導覽手冊」不但邀請臺北市立陽明教養院、中華民國智障者家長總會攜手合作，並請臺灣推動易讀易懂的專家學者愛盲基金會李英琪主任、東海大學郭惠瑜助理教授共同審訂，以及邀請八位心智障礙者擔任顧問參與測試與編製，提供親身體驗意見，由使用者來「決定」及保留他們對於文物感到有興趣的部分，具體實踐參觀的友善化。

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