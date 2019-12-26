台灣米其林推「愛呀！轉動我的能量吧！」優惠活動 21:342019/12/26 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 瞄準國人農曆年前換胎高峰商機，台灣米其林宣布，推出「愛呀！轉動我的能量吧！」活動，自2020年1月1日至2月29日，於米其林指定經銷通路購買四條13吋至17吋米其林輪胎，即贈「智能充電 自動開合手機架組」；購買18（含）吋以上米其林輪胎，即送「極致淨能 HEPA空氣清淨機」。 (工商 ) #米其林 #能量 #輪胎 #活動 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸史話－共軍在古寧頭吃了全軍覆沒的敗仗 04:092019/12/22 兩岸藝文 享用和億米其林大餐 抽大金好禮 04:092019/12/22 金融．稅務 《金融股》南港輪胎「世界明珠」，300億元聯貸案下午簽約 10:172019/12/23 財經 楊明市民活動中心啟用集會休閒新空間 16:372019/12/23 生活 傳奇超模吉賽兒邦臣走進大自然 成就一生美麗 01:212019/12/24 消費 「急救更多人」 中市消防局提升人車救護能量 15:282019/12/25 社會 力促活動中心卡拉ok合法 黃偉哲確保台南市民安心唱 18:272019/12/25 生活 陸學者：美台灣使節法只為噁心中國、制約中國 20:342019/12/25 兩岸 科技農企業全球經營能量 領航前導計畫 04:102019/12/26 產業特刊 竹縣2校活動中心將落成 各有特色 04:102019/12/26 地方新聞 生活熱門新聞 勞保年金新調整！這年次改62歲全額請領 - 生活 南韓好市多這一幕 他驚：台灣人會氣死 - 生活 好市多推出過年神禮！ 網笑：買了會缺停車場 - 生活 光明燈怎麼點最有效？命理師曝這2種人是大禁忌 - 生活 廖峻坦言很後悔！一個習慣搞壞身體 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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