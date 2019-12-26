瞄準國人農曆年前換胎高峰商機，台灣米其林宣布，推出「愛呀！轉動我的能量吧！」活動，自2020年1月1日至2月29日，於米其林指定經銷通路購買四條13吋至17吋米其林輪胎，即贈「智能充電 自動開合手機架組」；購買18（含）吋以上米其林輪胎，即送「極致淨能 HEPA空氣清淨機」。

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