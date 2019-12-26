新加坡交易所交付至青島含鐵量62％的鐵礦砂1月期貨價周四盤中震盪。

新年假期將至而令市場氣氛冷清，成交量明顯萎縮，加上中國大陸本周煉鋼廠工作量大減，都拖累鐵礦砂價格走低，新加坡1月期貨價盤中每公噸下跌1.5％報88.65美元。

但受到中國計劃擴大鐵路等交通基建投資而促使鋼價回升，使該期貨終場僅下跌0.3％收89.72美元。

(工商 )