中國基建支撐鐵礦砂價格 20:272019/12/26 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡交易所交付至青島含鐵量62％的鐵礦砂1月期貨價周四盤中震盪。 新年假期將至而令市場氣氛冷清，成交量明顯萎縮，加上中國大陸本周煉鋼廠工作量大減，都拖累鐵礦砂價格走低，新加坡1月期貨價盤中每公噸下跌1.5％報88.65美元。 但受到中國計劃擴大鐵路等交通基建投資而促使鋼價回升，使該期貨終場僅下跌0.3％收89.72美元。 (工商 ) #鐵礦砂 #中國 #期貨價 #盤中 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 MLB》凱寇加盟白襪 波拉斯又賺一筆 20:292019/12/22 體育 《商情》買盤進場，激勵上周五LME期鎳漲逾2.5％ 10:002019/12/23 財經 《台北股市》盤中焦點股：台南、亞光、基勝、威盛、大東、榮群 10:342019/12/23 財經 陸企寧德時代 躍居創業板榜首 20:102019/12/24 財經 蘋果、微軟 2019年美國市值冠亞軍 04:102019/12/25 全球財經 黃豆價創6周新高後 周二拉回 08:492019/12/25 財經 陸免稅配額完成清關 11月進口美大豆激增 15:122019/12/25 財經 中國業者重建庫存 推高鉛價 20:202019/12/25 財經 陸學者：美台灣使節法只為噁心中國、制約中國 20:342019/12/25 兩岸 美中首階段貿易協議 中：正在審核翻譯校對 19:072019/12/26 國際 財經熱門新聞 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 撐不過脫歐英企倒一堆 陸企撿便宜 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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