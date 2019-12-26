黃金周四盤中升破1,500美元大關 20:272019/12/26 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃金現貨價周四盤中每盎司上漲0.3％報1,503美元，升破1,500美元大關創逾2個月新高。 金價今年來已累計上漲約17％，若漲勢維持至年底，今年金價即創2010年來表現最好的一年。 CMC市場分析師Margaret Yang Yan認為明年除了中美有許多貿易問題尚未解決外，還有1月底英國脫歐和11月美國總統大選等各種不明朗因素，金價將延續其多頭氣勢。 (工商 ) #金價 #美元 #元大 #上漲 #今年 也許您會感興趣 推薦閱讀 旭暉股價 挑戰百元大關 11:392019/12/24 財經 受大選影響 業者嘆今年聖誕紅買氣不佳 12:502019/12/24 生活 樂陞負責人許金龍 保釋金遭要回將回看守所 16:092019/12/24 社會 2020年菸酒許可繳款單 今年底寄發 17:282019/12/24 財經 蘋果、微軟 2019年美國市值冠亞軍 04:102019/12/25 全球財經 《電子零件》車用及網通新品放量，環科估明年業績勝今年 10:342019/12/25 財經 性侵犯出獄又扮警察性侵 判囚9年 11:382019/12/25 社會 《食品股》明年新廠陸續完工投產，大成營運更上層樓 11:422019/12/25 財經 《鋼鐵股》明年車市復甦，恒耀營運回溫 12:162019/12/25 財經 元大證券 拿下《財資》五大獎 13:212019/12/25 財經 財經熱門新聞 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 即時 任正非今年有多忙？陸媒揭驚人數據 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。