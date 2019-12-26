黃金現貨價周四盤中每盎司上漲0.3％報1,503美元，升破1,500美元大關創逾2個月新高。

金價今年來已累計上漲約17％，若漲勢維持至年底，今年金價即創2010年來表現最好的一年。

CMC市場分析師Margaret Yang Yan認為明年除了中美有許多貿易問題尚未解決外，還有1月底英國脫歐和11月美國總統大選等各種不明朗因素，金價將延續其多頭氣勢。

(工商 )