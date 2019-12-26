紐約西德州原油2月期貨價周四盤中每桶上漲0.3％報61.3美元，倫敦布蘭特2月期油上漲0.4％報67.5美元。

除了中美貿易戰可望出現突破之外，石油輸出國家組織（OPEC）致力減產來穩定油價等，都激勵油價走高。

AxiTrader首席亞洲市場策略師Stephen Innes看好在中美將簽貿易協議，和美國頁岩油開採活動減緩下，油價漲勢將持續至年底。

(工商 )