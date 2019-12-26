日前已表態角逐2024總統大選的台北市長柯文哲，26日上電視節目接受訪問，談到國民黨可能是新北市長侯友宜選總統，民進黨方面則有蔡英文總統面前最紅的2個人，大太子副總統候選人賴清德與二太子桃園市長鄭文燦會先殺一場。

柯文哲說，侯友宜市長做得很好，侯是滿誠懇的人，雖然沒有很多交手，但他認識侯的哥哥，人還不錯，但他跟鄭文燦交手不多，鄭有基本的立場，是小英面前最紅的人，大太子賴清德和二太子鄭文燦會先殺一場。

主持人問，民眾黨政黨票若沒有8％，是否不選總統？柯說，「考慮也沒用，想做但力量不夠」，若沒5％就直接掛掉打包，只有2、3席或8％日子就很難過痛苦，要到2024會很難玩，5席就盡量，但這很難，民眾黨才成立3個月，能多厲害？

對於鴻海創辦人郭台銘說民眾黨是柯選總統的包袱，柯坦言郭講得對，現在立委提名愈多名，黨會變包袱，他讀《三國演義》蜀漢丞相諸葛亮為何不照將軍魏延走子午谷奇襲長安，而要走隴西？「要走得快就1個人走，要走得遠需一群人走」，選總統1人走最快，像他2014年在野大聯盟時藍綠都打。

(中時 )