HBL高中籃球甲級聯賽衛冕軍能仁家商上季17戰全勝封王，本季開賽從預賽到複賽又拉出5連勝氣勢，不過今天在高雄巨蛋面對高雄地主高苑工商踢到鐵板，終場能仁69比71飲恨，吞下2季來首敗、跨季22連勝喊停。

高苑中鋒吳忠宏和前鋒周郁哲此役表現出色，前者26分、9籃板，後者14分、9籃板，比賽倒數2秒周郁哲獲兩罰，第一罰不進，第二罰接收到教練團示意故意不罰進不給能仁喊暫停佈署最後一擊，加上隊友吳忠宏霸氣宣告一定會守護籃板、也真的說到做到，高苑贏得毫不僥倖。

賽後吳忠宏提起上季複賽前夕練球被教練田本玉指點卻頂嘴的小故事，坦言當時說出不想打氣話，差點消失在HBL舞台，不過他勇於認錯，獲得第二次機會後，更加努力打給相信他的教練看。

賽後吳忠宏說：「其實也忘了當時跟田教練講了什麼，只覺得自己當時太不成熟，本季已經是高三學長，一定要以身作則打給學弟看，也要幫本戰因為換氣過度身體不舒服的田教練守住勝利，今天擊敗能仁很開心。」

高苑隊長周郁哲(右)比賽中摔倒頭跟脊椎，回到場上後三分相當準，在外線提供火力支援。(高中體總提供/陳筱琳高雄傳真)

周郁哲比賽中因為身體碰撞，落地時撞到頭和脊椎，休息過後重新回到場上，反而打得更出色，特別是第4節投進3記三分球，助隊咬著分數，才有後面贏球機會。

周郁哲補充：「摔下來當下感覺頭很暈，但是在主場比賽氣氛很high，今天搭車到高雄巨蛋比賽前，教練問了大家想不想贏，全隊都舉手說想贏，就跟隊友拿出態度拚了，既然目前複賽3連勝，當然也希望接下來兩場對治平高中、南湖高中也能延續勝利！」

HBL複賽目前3天賽事結束，A組南山高中3戰全勝，光復高中和泰山高中各2勝1負，松山高中與青年高中各1勝2敗，強恕高中苦吞3連敗；B組高苑工商3勝0敗領先，能仁家商和東山高中都是2勝1敗，南湖高中與治平高中均為1勝2敗，首度打複賽的成功高中0勝3敗。

(中時 )