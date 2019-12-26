反洗錢工作部際聯席會議第十次工作會議26日在北京召開。中國人民銀行行長（大陸央行）易綱出席會議並講話。據人行官網引述易綱說法，強調加強反洗錢監管工作統籌協調，進一步完善部際聯席會議工作機制，牽頭單位與成員單位各負其責，密切配合，以反洗錢國際評估整改為契機。

易綱並表示，將按照反洗錢國際標準和互評估提出的整改建議要求，把需要完成的工作落實到位，把需要補齊的缺點儘快補足、補好，全面提升大陸反洗錢工作水準。

(旺報 )