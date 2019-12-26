易綱：加強反洗錢監管工作統籌 20:302019/12/26 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 反洗錢工作部際聯席會議第十次工作會議26日在北京召開。中國人民銀行行長（大陸央行）易綱出席會議並講話。據人行官網引述易綱說法，強調加強反洗錢監管工作統籌協調，進一步完善部際聯席會議工作機制，牽頭單位與成員單位各負其責，密切配合，以反洗錢國際評估整改為契機。 易綱並表示，將按照反洗錢國際標準和互評估提出的整改建議要求，把需要完成的工作落實到位，把需要補齊的缺點儘快補足、補好，全面提升大陸反洗錢工作水準。 (旺報 ) #工作 #洗錢 #會議 #整改 #評估 也許您會感興趣 推薦閱讀 考績制度用了100年爆致命缺點？ 16:002019/12/22 財經 國會批准軍事協議 土耳其評估軍援利比亞 10:542019/12/22 國際 期限將至北韓與美緊繃 金正恩召開高層軍事會議 12:332019/12/22 國際 中日韓領導人會議明登場 加速三方自貿協議談判 04:102019/12/23 財經要聞 專家傳真－金融科技與消費者保護的互動 04:102019/12/23 產業特刊 沼田幹夫對台灣選情評估 謝長廷：尊重 07:062019/12/24 國際 市議員建議建立官方Youtube頻道 市議會：研究辦理 18:002019/12/24 生活 因應數位經濟 國發會明年要修三法 04:102019/12/25 財經要聞 與美商圖策智能科技簽訂AI合作 富禾生醫 攻智慧醫療 04:102019/12/25 產業特刊 五楊高架延伸案總經費750億 若順利8年可完工 15:562019/12/25 生活 財經熱門新聞 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 大咖獨厚台積電！三星慘掉肥單爆大陰謀 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 撐不過脫歐英企倒一堆 陸企撿便宜 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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