壽險業近來每年都有上千億元「一去不回頭」。據金管會26日公布，今年前11月壽險業整體匯兌成本已高達新台幣2,483億元，超過去年全年的2,309億元，再創歷史新高，由於國外投資部位逐年增加，且新台幣兌美元匯率波動大，造成壽險業升值也痛、貶值也痛。

保險局更首次公布，今年前11月壽險業用來購買換匯契約（CS）或無本金遠期外匯（NDF）的金額，高達新台幣1,838億元。這部分是淨付出成本，即如同肉包子打狗，永遠無法收回；今年11月底新台幣比去年底是小幅升值0.7％，因此避險契約部分出現356億元的評價利益，但同時間若完全未避險，匯損是975億元，扣掉評價利益，前11月淨匯損619億元。

到今年10月底，壽險業海外投資金額近新台幣17.6兆元，其中，外幣傳統保單部分由保戶自負匯率風險，可以不用避險，剩下的部位每月的匯兌損益都會影響壽險公司的獲利。

而今年新台幣兌美元曾單月貶值近2.3％，也曾隔月就大幅升值逾1.7％，9月及10月單月都升值逾1％，11月雖小貶，但新台幣相對亞幣強勢，造成壽險業亞幣部位亦出現匯損，也就是今年除了5月單月出現匯兌利益1億元外，其他各月匯兌成本都是節節上升，10月一個月就470億元，11月亦有196億元，累計今年前11月匯兌成本已達2,483億元，全年可能上看2,700億元的歷史新高。

今年前11月壽險業稅前獲利1,687億元，雖比去年同期多賺600億元，成長55％以上，但10月及11月都是獲利回吐，除了保單初年度成本外，最大原因還是匯兌成本增加，成為獲利重擔。

整體來看，今年前11月壽險業淨匯損是新台幣619億元，淨提存外匯價格變動準備金26億元，再加上付出避險契約成本1,838億元，所以整體避險成本2,483億元，淨匯損部位只要壽險公司沒有立即換匯需求，就只是帳面損失，不會實現，準備金是提列在帳上，未來有匯損可以收回，只有1,838億元是一去不回頭，單純為了護住帳面獲利的「真實成本」。

(工商 )