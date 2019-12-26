Apple近日參加中天《麻辣天后傳》透露，她前陣子被詐騙前後損失71萬，出庭時看到對方是個很年輕的男生，似乎還有大好前途，加上他拚命懺悔，所以選擇讓他易科罰金，對方也把詐騙金額還回。本以為事情已結束，沒想到近日一個女生透過親友與自己聯絡，加入群組才發現受害者持續增加中，詐騙者根本沒悔過。

Apple無奈表示：「那個男生還在繼續騙人，群組裡面至少有7、8個女生都是受害者，我才知道原來對方完全沒悔改。」她呼籲大家防人之心不可無，有任何疑慮都可撥打165反詐騙諮詢。歲末來臨，她希望告別所有壞運氣，除了詐騙冒出後續，她先前的好感對象也無疾而終，「因為我們彼此都太忙，都在衝自己的事業，所以慢慢淡掉了。」她透露上一段感情在一起2年半。

Apple不排斥凍卵。（摘自Apple臉書）

外表如少女，完全看不出35歲的Apple笑說：「爸媽也會催，媽媽都說如果有不錯對象就帶回家，以前他們都不想見我的交往對象，但今年態度大改變。」她不排斥凍卵，「我本來就很喜歡小孩，媽媽也很早生我，以前的目標就是23歲生小孩，因為我媽23歲就生我，如果明年再沒找到好對象，應該會考慮凍卵。」新的一年她希望可以找到孝順、有家庭觀念的理想對象。

(中時 )