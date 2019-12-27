在美國退出伊朗核武條約使得對伊緊張關係加劇之際，中國國防部今天宣布，中國、伊朗及俄羅斯明天將在阿曼灣（Gulf of Oman）展開海軍聯合操演。

中國國防部發言人吳謙今天告訴記者，這次軍演定於12月27至30日舉行，力求「深化三國海軍間的交流與合作」。

吳謙表示，中國海軍將在演習中出動飛彈驅逐艦西寧號。西寧號被稱為「航母殺手」，艦上配備反艦和對地攻擊巡弋飛彈。

這次軍演的舉行時機，適逢美伊緊張加劇之際，但中國外交部長王毅強調，這次演習是三國間「正常軍事合作」的一部分。

中國與伊朗在外交、貿易及能源方面保有密切關係，但與伊朗的區域宿敵沙烏地阿拉伯也關係良好，這意味中國長期以來必須小心取得平衡。北京對中東的影響力一向遠不及美國、俄羅斯、法國和英國。

沙烏地阿拉伯明年將主辦20國集團（G20）高峰會，屆時中國國家主席習近平可能會造訪沙國。

(中央社)