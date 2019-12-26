新北市少年培力園成立培力實驗基地，打造少年們的文創職培空間。(新北市少年培力園提供／吳亮賢新北傳真)

新北市少年培力園成立培力實驗基地，打造少年們的文創職培空間。(新北市少年培力園提供／吳亮賢新北傳真)

新北市少年培力園成立培力實驗基地，打造少年們的文創職培空間。(新北市少年培力園提供／吳亮賢新北傳真)

新北市社會局委託社團法人更生少年關懷協會辦理「新北市少年培力園」，開辦第五年服務新北市青少年超過6萬7千人次，為協助青少年就業力、提升職場競爭力，培力園成立文創職培空間，盼透過技職培育，助弱勢少年自立進而與社會穩健接軌。

少年培力園指出，三樓空間原為少年自立宿舍，後因青少年休閒活動服務量擴大導致使用空間不足，後轉型為少年創意培力實驗基地（Pilot Hub），該空間由合亦室內設計公司協助施作，規劃有兩個區域，由聯詠愛心詠續基金贊助支持的「聯詠烘焙坊」將以餐飲培力為主，未來將培訓青少年取得飲料調製、咖啡師等證照，並持續辦理咖啡拉花、寵物輕食、手作烘焙等課程；另外文創工作室擬持續發展寵物衣飾、並規劃進行金工、精油調製等文創職培系列課程。

父母因為吸毒入獄的阿好，從國中就不愛讀書，蹺課都去跳陣頭，勉強讀了高中也因為對科系沒興趣而休學去工廠工作，但同樣對讀書沒興趣的弟弟小見，則選擇到培力園學習烘焙，小見說「國中生很難找工作，來這裡能學到技術還有生活費可以賺，這是我需要的。」

弱勢少年的生活壓力除了課業、人際、個人情緒外，總離不開經濟及家庭，培力園帶領少年們從技術培訓開始，建立自我成就並重建個人信心、累積其經濟力、進而發展對未來的探索等，對少年而言，每一步都是新一階段的成長，並且極其重要。

少年培力園表示，實驗基地工程初期遇到許多困難，首當其衝即是經費不足，30幾年的老房子有裂痕、漏水甚至管線絮亂等問題，設計師與工班多次協助，加上聯詠科技的愛心詠續基金支持，才使這空間能順利於年底完工，透過空間的重新活化，持續擴大服務觸擊率，以協助新北市29區共30萬青少年面對青春風暴期得以健康成長，自信探索未來。

聯詠科技表示，「秉持集眾人小錢做公益大事」的理念，投入公益回饋社會，「期望能藉由大家的力量，把科技人的愛與溫暖傳遞至每一個需要的角落，讓更多需要扶助的朋友都能得到妥善的照顧，活出生命中的希望。」

(中時 )