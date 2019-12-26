眼見本季只拿1勝5敗的墊底戰績，九太科技總教練「寶寶」劉嘉發26日賽後語出驚人表示，接下來的上半季，將會繼續只用單洋將(賽森)應戰，暫時不考慮找大洋將，「我們目前仍以培養年輕本土戰力為主，大洋將就等農曆新年過後！」

九太本季重返SBL，卻在找尋大洋將方面挫折連連，先前花蓮觀護盃找的葛拉米坡，季前突然宣告走人，熱身賽期間改找布魯克斯取代，沒想到布魯克斯只打2場例行賽，平均只拿11.5分、6籃板，隨即就被釋出，也讓九太僅剩單洋將。

「目前我們仍在找尋合適人選當中，但為了培養本土戰力，我也跟沈董(九太董事長沈會承)報告過這個狀況，他也肯定我們暫時不找大洋將的作法，」劉嘉發表示，「接下來就希望能在農曆新年過後找到，再跟我們訓練1個月培養默契。」

畢竟SBL下半季因應2月份舉辦亞洲盃資格賽，直到3月7日才在板橋體育館開打，九太確實擁有很長的時間尋覓新的大洋將，只是上半季連一半都還沒打完，現在就宣告跟璞園一樣使用單洋將，看來九太接下來的戰績勢必很慘！

(中時 )