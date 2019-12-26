新北市長侯友宜（左）、26日為桃園市第一選區立委候選人陳根德（右）站台。（賴佑維攝）

鴻海創辦人郭台銘（右二）26日為桃園市第一選區立委候選人陳根德（右一）站台。（賴佑維攝）

新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘26日為桃園市第一選區立委候選人陳根德站台，侯友宜稱讚，陳根德了解地方，也規畫未來發展，有他當選才能讓龜山、新北一起好。郭台銘則說，陳根德相當認真，一定要挺他進立院。

侯友宜表示，龜山與隔壁的新北林口、新莊綁在一起，如果陳根德當選，龜山才可以發展，隔壁的新北市才能大發展，隔壁的林口、新莊也才可以往前走。他說，他支持陳根德，講私心也是為自己，陳根德拚預算，龜山、新北才能一起進步，拜託鄉親支持陳根德，讓他當選立委，我們才能大發展。

侯友宜也說，林口、龜山的國道常常塞車，一直無法解決，而陳根德找很多在地好朋友到他辦公室，並且討論林口、龜山高速公路出口如何改善，而陳想到的辦法，不是他、現任桃園市長可以作到，需要中央的立委幫忙。侯友宜稱讚，陳根德當過桃園議長、立委，最了解這裡人的心聲，上次他落選，這次大家要還他公道。

郭台銘則說，有3個理由要支持陳根德，首先，在立法院陳根德遇到很多經濟問題，都會詢問他的意見，主動向其詢問。他也稱讚，陳根德對抗很多財團的壓力，找出對大眾、百姓好處的法案。郭台銘也說，陳根德希望解決年輕人低薪工作，希望讓年輕人有高薪工作，有美好的未來願景，都需要他進立院。

郭台銘也說，陳根德也支持0到6歲國家你養的計畫，如今小英政府也推動，因為沒有年輕人，國家就沒有未來。郭也說，這次民進黨用大量的網軍、政府資源選戰，他說，絕不能讓民進黨一黨獨大，否則法案想通過就通過。

郭在台上講話時，也有1名疑似酒醉男子，嫌郭講話太大聲，欲上台打斷郭談話，不過隨即被工作人員帶走。

(中時 )