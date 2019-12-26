高雄市立美術館跨年大展《奔．月－劉國松》，2019年12月21日至2020年5月3日展開。劉國松在1949年從一位遺族學校學生隨校遷徙來台，經歷成長、就學、任教到今日成為兩岸最富國際盛譽的藝術家，一生充滿傳奇。

今年是劉國松來台70年(1949～2019)的紀念年，此展是對這位「現代水墨之父」的一次禮讚。

64件展品依題材區分為狂草抽象、太空、水拓，漬墨與西藏組曲五系列；作品年代自1964年迄今，縱跨半個世紀，不僅是藝術家個人創作歷程之精微再現，亦可視為臺灣美術發展的歷史性回顧事件之一。

高美館館長李玉玲表示，劉國松過去在世界各地所舉辦的個展及群展就有300餘次，而本次高美館《奔．月》前所未有地結合了書信、照片以及檔案等文獻資料，為劉國松的藝術創作做了最完整的呈現，更對於未來學者研究劉國松現代水墨亦會有所貢獻，將是一場具有全新歷史定位的展覽。

此外，李玉玲指出，本展覽中最深刻的「忘我」，其一：是劉國松面對自然的「忘我」，第一次登上喜馬拉雅山親自體驗自然的震撼，讓劉國松感動地久久不能自己，以至於損失其左耳聽力卻從未後悔；其二：則是藝術史家李鑄晉的「忘我」，透過詩人余光中的介紹，李鑄晉認識了年少的劉國松，乍見他的作品〈寒山雪霽〉時大為驚嘆，彷彿為東方水墨指出了全新的方向，乃是李鑄晉面對劉國松透過繪畫再現自然的「忘我」。

展覽命名為《奔．月－劉國松》有兩個意涵，今年適逢人類登月50年，1969年阿波羅11號完成人類首次登月任務，而前一年的1968年，美國太空船阿波羅八號繞過月球拍攝的地球照片，帶給劉國松重大的啟發，劉國松名揚國際的「太空畫」於焉而生，故以「月」紀念人類登月50年亦用以表彰劉氏的太空畫。「奔」則是形容劉國松現代水墨傳教士般的行動與精神，奔走呼號，畢生以宣揚現代水墨為職志。

劉國松1932年出生於安徽，祖籍山東青州。1956年臺灣師範大學藝術系第一名畢業，同時發起創立五月畫會，畢生推動水墨畫的現代化，被稱譽為「現代水墨之父」。

《奔．月－劉國松》展覽匯集四大看點。其一：向哈佛藝術博物館借展影響劉國松一生藝術發展至鉅的〈寒山雪霽〉，〈寒山雪霽〉於60年代劉國松個展曝光後，隨即赴美展覽。此次特展是本作品在睽違50年後首度回到臺灣展出。其二：除了〈寒山雪霽〉之外，其他展出作品全部借自台灣收藏家及公私立美術館，呈現台灣社會對現代水墨的鑑賞與支持。其三：首次同步展出文獻，包括劉氏與藝術史家李鑄晉、蘇立文，恩師朱德群、虞君質，詩人余光中，學者張隆延，藝術家吳冠中等人往來信件、合影照片，還原歷史見證60年來現代水墨發展。其四：與HTC合作，由科技新媒體藝術家黃心健指導創作、重構劉國松水墨風景的〈宇宙何許〉VR作品，亦首度在展場發表。

劉國松現代水墨藝術創作被全世界80餘美術館典藏，華人在世藝術家無人出其右；曾榮獲諸多獎項，包括：國家文藝獎、行政院文化獎、中華藝文獎之「終身成就獎」，2016年更入選美國文理科學院院士，先前入選者包含胡適與李遠哲等人，這項榮耀可說達到劉國松成就的巔峰。高雄市立美術館特以本展將劉國松深具特質與意義的作品，做為藝術家來台70週年之紀念，並呼應人類登陸月球50年所代表的珍貴勇氣與行動力。

開幕式次日(12月22日)則在台北誠品信義店舉辦了一場劉國松史詩藝術片《奔．月》試片首映。該片由哈佛大學CAMLab製作，集大量歷史素材演示了畫家劉國松將顛沛人生昇華為宇宙洪荒的絢麗想像過程。

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