中華郵政公司為協助地方發展，積極整合內部郵務、儲匯、壽險、集郵及電子商務等資源，推動「風信子行動」，並在12月26日於桃園市政府文化局前廣場，與桃園市政府合辦「『地方』郵情，『創生』築夢」郵挺原鄉青農–桃園復興區段木香菇暨青農產品推廣記者會，宣告以桃園市復興區為首辦點，啟動郵政協助地方創生行動。

記者會由中華郵政公司董事長吳宏謀與桃園市市長鄭文燦共同推介桃園市復興區青農種植的段木香菇及桃園市13個行政區最具代表性農特產品，並於會中展示「在地農特產推廣」、「在地農特產運送」、「在地體驗企劃」、「在地特色宣傳」、「在地社區關懷」、「在地公益回饋」及「在地品牌扶植」等郵政協助推動地方創生7大行動。

現場也邀請復興區地方創生業者共同參與，包括熱心推動學校食農教育之「復興食農」、致力傳統原民編織技藝傳承之「桃園市傳統編織技藝文化教育推廣協會」，及為段木香菇文創包裝設計之中原大學師生，展現郵政與地方政府、在地產學、社區、團體等跨域攜手推動地方創生的多元模式。

吳宏謀致詞時表示，「服務有溫度，人民有感動」一直是中華郵政公司努力追求的方向，也是身為國營事業肩負的責任與使命，透過本次記者會，建立跨域合作、資源整合、行動協同及在地扶持模式，中華郵政公司樂於擔任地方創生協助的號召者，將擇定北、中、南3個鄉鎮試辦，扶植在地小農、青農，發掘地方特色產業，點燃地方創生發展之火，帶動鄉鎮風華再現，也期待各方共襄盛舉。

鄭文燦表示，桃園市復興區是一個以青山為屏，綠水為幕的世外桃源，農產品種類豐富，兼具觀光、生態與文化魅力，但年輕人口外移嚴重，許多農作技術、傳統技藝都面臨無人傳承的問題，本次與中華郵政公司合作推動地方創生，先試行推廣復興區當季盛產的段木香菇與其他原鄉青農產品，藉由農業文創加值及虛實通路行銷，提升產品價值及曝光度，帶動地方特色與觀光產業，增加就業機會，期盼各界以實際行動，一起力挺返鄉青農。

中華郵政公司秉持「服務地方，在地郵政」的經營理念，在各地提供優質郵政服務，並協助小農行銷農產品，自2014年起即漸進式地規劃關懷農產行銷活動、O2O郵購站、臺灣農特產品館及郵政協助農產運銷服務平臺等協助地方創生作為，後續將透過跨機關單位、在地團體協同及同、異業結盟等模式，盤點在地的人、產、地，發掘地方DNA，全方位、系統性、目標性地投入地方創生協助，選擇北、中、南3個鄉鎮示範推動後，全面在各縣市推行，為社會注入更多正面能量，發揮更高的企業價值。

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