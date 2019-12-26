聖誕節後緊接著就是迎接新年，LINE Pay聯手星巴克推出一系列驚喜活動犒賞忠實粉絲。包含集點活動可免費兌換限量聯名熊大手機支架，且用戶於星巴克使用LINE Pay或「LINE Pay Money」(原「LINE Pay 一卡通帳戶」)結帳即可享最高15％點數回饋，多項優惠活動將陪伴LINE Pay用戶與星巴克粉絲，迎向嶄新的2020年。

繼日前推出「LINE Pay星巴克星意禮」後，LINE Pay與星巴克此次攜手推出集點活動，並在台推出限量聯名的手機支架，包含熊大與莎莉兩種款式，可愛的熊大側坐在星巴克經典的全白馬克杯旁，另一款莎莉則隱身在馬克杯中向外俏皮探頭，兩款熊大、莎莉手機支架，讓粉絲在冬日飲用星巴克暖心熱飲時，不用手忙腳亂，仍可優雅地單手操作手機。

集點活動於即日開跑至2020年1月22日止，用戶透過LINE Pay以原價購買任1大杯以上星巴克飲料即獲1點電子章，集滿9點可免費兌換隨機贈送的熊大或莎莉手機支架1份。此款可愛又實用的限量聯名單品，勢必將掀起一波集點熱潮。

甫宣布更名的「LINE Pay Money」(原「LINE Pay 一卡通帳戶」)，為鼓勵用戶體驗行動支付的便利，同步推出優惠，2019年底前於星巴克付款可獲LINE POINTS 5％點數回饋。邁入2020年，更額外加碼回饋粉絲，用戶在2020年1月1日至22日期間於星巴克使用「LINE Pay Money」(原「LINE Pay 一卡通帳戶」)結帳，最高可上看LINE POINTS 15％點數回饋。

此外，LINE Pay用戶使用已綁定的任一信用卡或簽帳金融卡付款，即日起至2020年1月22日前每筆消費皆享LINE POINTS 3％點數回饋。

迎接全新的一年，合作銀行於不同檔期也提供多項優惠：綁定富邦J卡(僅限於LINE POINTS回饋卡別)的用戶，最高樂享LINE POINTS 15％點數回饋，若使用已綁定的中國信託LINE Pay卡付款，每筆消費最多可獲LINE POINTS 13％點數回饋；且LINE Pay卡友消費滿額另專享加碼活動，即日起至2020年1月22日前，使用已綁定的中國信託LINE Pay卡單筆消費滿800元，還有機會再獲得LINE POINTS 66點，累積的點數未來也可於星巴克付款折抵。各項活動設有回饋上限，且優惠期間各有不同。

同時，歡慶此次LINE Pay與星巴克推出限量聯名的手機支架，憑LINE Pay或「LINE Pay Money」(原「LINE Pay 一卡通帳戶」)於星巴克付款成功的交易紀錄畫面，即日起至2020年1月31日止，於新光三越A11 LINE FRIENDS STORE消費可享95折，也讓用戶體驗使用LINE Pay結帳不僅輕鬆便利，也可享受更多超值優惠。

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