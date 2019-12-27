北韓本月初揚言會給美國送上「耶誕禮物」，美軍今天再派出2架偵察機飛臨朝鮮半島上空，持續加強對北韓監視行動。

南韓聯合新聞通訊社報導，根據追蹤飛機動向的網站「飛機守望」（Aircraft Spots），美國偵察機RC-135S「眼鏡蛇球」（Cobra Ball）今天從沖繩美軍駐日本基地出動飛臨朝鮮半島東部海域上空，並與前一天的同種機型交接。

報導說，考慮到RC-135S偵察機能追蹤彈道飛彈軌跡，這次任務可能是監視北韓潛艇基地和潛艇動向。

另一架偵察機E-8C「聯合星」（J-STARS）也在半島上空3萬1000英尺（約9455公尺）執行任務。E-8C是監視地面目標的尖端偵察機，可在9000至1萬2000公尺高空對北韓軍隊地對地飛彈、飛彈基地、野戰部隊、海岸炮和遠端炮基地等地面目標精確探測與識別。

報導說，南韓國防部發言人崔賢秀今天在記者會上表示，目前未出現北韓軍隊挑釁的跡象，南韓正在韓美情報部門緊密合作下密切關注北韓動向，保持高度戒備態勢。

北韓官方媒體3日報導，外務省負責對美事務的副相李泰成發表談話，表示將在耶誕節給美國送一份禮物，至於送什麼禮物完全取決於美國的抉擇。

本月7日和13日，北韓在平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射基地進行「重大試驗」，宣稱這將影響北韓的「戰略地位」。專家推測，北韓可能發射洲際彈道飛彈或進行用於發射偵察衛星的大型火箭引擎試驗。

(中央社)