氣體不被消化器官吸收時，自然會藉著嗝氣（打嗝）及排氣排出體外。健康的人平均每天排氣14次，經常是在不自覺的情況下排出。如果體內積聚的氣體如果無法排出體外，會對消化系統造成壓力，使人產生脹氣甚至疼痛的不適感。

但肚子脹氣、頻繁地打嗝、放屁，有時令人坐立難安，有時讓人尷尬不已。

哪些人特別容易脹氣？

1.吃了產氣食物的人：體內產生的氣大多由大腸內細菌在分解食物過程中產生。而人體內因為缺乏某些消化寡醣類及多醣類碳水化合物的酵素，所以若吃了這類食物如豆類製品、地瓜等，因不易被小腸吸收利用，大多進到大腸再被分解，因此產生更多氣體，包括氮氣、二氧化碳及甲烷等。

2.飲食習慣差者：如吃東西時狼吞虎嚥、邊吃飯邊說話，不少空氣也隨之下肚。而吃完東西又坐著不動，也易致使氣體悶在肚裡。

3.鼻炎、鼻過敏者：有鼻炎、鼻子過敏的人，常不自覺用嘴巴呼吸，把空氣吸進消化道內，也容易產生脹氣，卻常常被人忽略。

4.腸胃疾病患者：如大腸激躁症、消化性潰瘍、膽結石、胃炎、腸阻塞、腸套疊、腸粘黏、腸胃道腫瘤等患者，也容易累積腸氣而導致脹氣。

5.壓力大者：壓力會使人緊張、心跳加快、血壓上升、肌肉緊繃，致使腸胃蠕動變慢，產生腹脹。

6.還有乳糖不耐症的人，因為不易消化牛奶中的乳糖，常一喝牛奶就腹脹、腹痛。

脹氣往往是一種主觀感覺。有些人特別容易感覺脹氣，可能是腸道特別敏感所致，少量的氣體就足以令他們覺得不舒服。

此外，有些人覺得腹部脹脹的，實際上未必全是氣體聚積的結果，也可能是水、食物、糞便，甚至是腫瘤造成的腹脹不適。

可能出現腹脹或脹氣症狀的疾病原因有幾方面：

• 功能性腸胃疾病

這類疾病有個一般而概括的稱呼──「腸胃失調」。是指一群慢性（連續或斷續存在3個月以上）、反覆且非器質性病變的腸胃功能異常問題。可能原因很多，醫學界還沒有確切結論，只知道一部分是腸胃蠕動失調導致，另外也和患者的精神緊張、焦慮有關。因此，常生活在忙碌和壓力下，自然會提高發生脹氣、便秘、腹痛、腹瀉等問題的機會。

以前不曾有腹脹或脹氣困擾，最近突然覺得不舒服且持續1～2星期以上，必須立刻就醫檢查。（圖片來源：Pixabay）

根據國外統計，功能性腸胃疾病患者中，女性稍多於男性，且集中發生在30～50歲的人身上。

• 器質性腸胃疾病

包括消化性潰瘍、膽結石、胃炎、胰臟炎、幽門阻塞、腸阻塞、腸套疊、腸粘黏、腸胃道腫瘤等。

• 腎臟病、心臟病、肝硬化等併發腹水

病人也會有腹脹現象。

• 肝腫瘤及其他腹腔腫瘤。

• 其他疾病

如糖尿病、甲狀腺功能異常、尿毒症和自體免疫性疾病。

• 藥物副作用

如平滑肌鬆弛劑、減緩胃腸蠕動的藥，如抗膽鹼藥（Anticholinergics）或鴉片類的藥物，如嗎啡或鴉片。

如果小心改善飲食和生活習慣，仍無法紓解脹氣，且還伴隨腹痛、發燒、嘔吐、吐血或解黑色大便、原因不明的體重減輕等症狀，別猶豫，趕快向腸胃科醫師報到。尤其以前不曾有腹脹或脹氣困擾，最近突然覺得不舒服且持續1～2星期以上，必須立刻就醫檢查。

醫生會藉初步問診、聽診及觸診來診斷病情。如有必要，則進一步用X光鋇劑造影術、超音波檢查、同位素影像檢查、內視鏡等方法來釐清問題。

氣從哪裡來？

散布在人體消化道內的氣體主要來源有二，一是外在的空氣進入體內。當你滔滔不絕地說話、嚼口香糖、用吸管喝飲料或囫圇吞棗地嚥下食物時，不少空氣也隨之下肚。

另個來源是大腸內細菌分解食物過程中產生。我們吃下的食物進入消化系統後，由各種消化酵素加以分解，最後大約90％消化完成，在小腸中被吸收。其他不被小腸吸收的食物進入大腸後，就被大腸內的細菌分解利用。細菌分解食物，便產生氣體，包含氮氣、氫氣、二氧化碳及甲烷等。

有些食物容易產氣，是因為人體內缺乏消化某些碳水化合物（例如寡糖類及多醣類）的酵素，所以攝食這一類食物後，在小腸中不被消化，到大腸後便為腸菌所分解利用，然後產生大量氣體。

容易產氣的食物有：豆類、包心菜、洋蔥、綠花椰菜、球芽甘藍、青椒、茄子、馬鈴薯、地瓜、芋頭、玉米、香蕉、麵包、柑橘類水果、柚子、添加山梨糖醇（Sorbitol，一種甜味劑）的飲料和甜點等。

還有人常抱怨一喝牛奶就肚子不舒服，這是因為牛奶中的乳糖對「乳糖不耐症」者所造成的脹氣。更有甚者，喜歡喝氣泡飲料或啤酒的人，等於是送一堆氣體進入身體。

理論上這些食物容易在體內產生大量氣體，不過實際情況因人而異，不同食物對不同人會產生不同影響。

(中時電子報)