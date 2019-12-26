日本國會議員秋元司週三因涉嫌受賄被逮捕，他被指從一家想要創辦日本首批賭場之一的公司收取賄賂，媒體傳出行賄的企業是來自大陸的500.com的網路體育博彩公司。另一名國會議員疑與案情相關，其辦公室亦遭到檢察官的搜索。

據《紐約時報》報導，執政黨自由民主黨議員秋元司被指控接受了該公司約370萬日元（約103萬台幣）的現金和其他禮物，檢察官提交的文件中沒有明確指出這家公司名稱。秋元司否認存在不法行為，也尚未被正式起訴。

報導說，日本在3年前才准許賭場合法化，雖然有大量民眾反對，但日本國會仍在2016年將賭場合法化，秋元司被捕可能會對這一新興行業造成打擊。由於人們對洗錢和賭博成癮的擔憂，日國會對賭場許可設定了多重限制，目前尚無賭場開業。

日本檢察官提交的文件概述了與這家未具名的公司有關的3名男子的計畫，他們以禮物換取確保在北海道建造賭場的項目中獲得秋元司的幫助。這3名男子已全部被捕。

日本公共廣播公司NHK報導稱，這家公司為500.com，這是一家專門從事線上體育博彩的大陸公司。該公司週三拒絕對此置評。

現年48歲的秋元司是國會下議院議員，察官說，賄賂在2017年和2018年進行，當時秋元司是日本旅遊局的高級官員，負責監管賭場業的開發。由於懷疑一名同夥將現金偷帶到日本，日本檢察官上周突襲了秋元司的辦公室。在被捕之前，秋元司在推特上寫道：「我沒有參與任何非法活動」。但他卻於週三主動退出自民黨。

《日經中文網》指出，東京地方檢察廳特搜部25日還行賄嫌疑逮捕了500.com日本法人的原董事鄭希（37歲）、顧問的紺野昌彥（48歲）、仲裏勝憲（47歲）。

《共同社》報導說，週三同樣也有另一名同黨議員白須賀貴樹的辦公室遭到檢察官搜查。

報導引述分析師表示，賭場合法化主著眼於經濟利益，原來在日本某些形式的賭博是合法的，例如彩票與柏青哥。博彩界認為日本是個巨大的博彩市場，市值可能高達400億美元，美國公司米高梅(MGM)、拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)和永利度假村(Wynn Resorts)與來自中國大陸和澳大利亞的競爭對手都爭相進入日本。

(中時電子報)