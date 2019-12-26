台北市長柯文哲26日上電視節目受訪直言，明年小英會贏，選後看國民黨重組，包括國民黨會不會換主席，然後高雄再亂半年，滿慘的，不過高雄市長韓國於未來7、8個月還是發燒人物，聲量都是他3、4倍。

主持人詢問，柯文哲的聲量被韓國瑜幹掉，會不會覺得「既生瑜，何生亮」？柯說，不會啊，去年10月5日後，韓的網路聲量都他3、4倍，應該繼續維持，這很正常，韓一直是話題人物，但看可以撐多久，很難預測，選後國民黨重組，包括國民黨會不會換主席，高雄再亂半年，但未來7、8個月韓還是發燒人物。

對於柯的花東後援會長林冠任表態投韓，柯說，今天早上議會他聽了大概就笑一下就好，應去問林冠任。

針對罷韓，柯說，民進黨會控制時程、操作速度，治國不怎樣，但選舉一流，理論上滿1年才能開始組裡罷免，法律上要這樣解釋才對，但估計明年3月後，他也會變成主要目標，「我準備好要打橄欖球了！」

至於罷柯，柯說，放出風聲牽制、騷擾符合戰略，這很正常，就先恐嚇一下，敢亂動就讓他不能首尾兼顧，每天政治放風聲一大堆，聽聽就好，自己虛弱，細菌就會趁機侵入，他戒慎恐懼。

針對欠債的陳菊團隊整批人都到中央掌握實權，主持人問「不是更應該打行政院長蘇貞昌嗎？」柯反問「不是新蘇連嗎？」直言陳菊整批人到中央就那些人，認為批評就是攻擊，好像桶到蜂窩、蜜蜂就跑出來，這就新潮流啊，新系北市議員就常在議會圍攻他，不解為何為高雄那麼拚命？

主持人問網軍是否為新潮流？柯說，很多啦，他都拿蒼蠅拍去打，還說他打陳菊是幫韓國瑜，這就是黨同伐異，就算他沒批評新潮流，也想把我幹掉，他是最大的假想敵。

(中時 )