由台灣微軟Windows 10、momo購物網、Acer宏碁帶頭號召的活動「Windows 10新世代電腦 數位平權 接力計劃」，邀請陳金鋒擔任公益大使，今（26）日在台北舉行記者會。他也率先揮出愛的接力第一棒，買下一台筆電，這代表會有一名弱勢學童受贈一台新電腦。

談到未來的動向，目前仍是富邦悍將副領隊的陳金鋒表示，3年合約今年底就會到期，經紀公司正在和富邦球團洽談新約。大致上來看，明年他傾向繼續留在隊上，只是職務可能會有所調整。陳金鋒強調，目前這些事都交給經紀公司處理，不管未來做什麼工作，領隊（蔡承儒）自有其規劃，但總會有一個結果。

陳金鋒的經紀人張家銘則表示，一直在與跟球隊討論新合約相關事宜，不過進度還不太能確定，如有結果就會由富邦公布。至於陳金鋒接下來的職務是什麼？目前還不能確定，有些細節也不適合對外公開。

談到這次代言的公益活動，陳金鋒分享自身經驗說，童年還是無數位網路的年代，26歲才第1次接觸電腦，相較於同輩而言晚了許多年。但數位設備也讓他在棒球運動中帶來極大幫助，雖然棒球技術能力佔6成，但資訊蒐集卻佔了4成；透過數位科技資源確實節省大量時間和人力，更能輕鬆地研究自己與投手的優缺點，未來也將會運用於戰力數據分析等管理工作。

也因此，陳金鋒認為，弱勢學童不該受阻於弱勢物資缺乏，也應享有平等數位資源權力。

(中時 )