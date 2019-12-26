印尼科技新創巨頭Grab與Gojek競爭激烈，一踏進印尼機場國門，就可聞到兩家業者比拼較勁的煙硝味。這兩隻印尼獨角獸不僅要爭在國內的龍頭地位，還相繼將事業觸角伸向鄰國，大展稱霸東南亞市場的企圖心。

這兩大新創公司今年不約而同擴張事業版圖，從叫車服務及餐飲外送，跨足到數位支付與財富管理領域。

Grab和Gojek的發展潛力，深獲跨國科技巨擘青睞。Grab有軟體銀行、微軟、滴滴出行等金主背後撐腰，Gojek則吸引到谷歌、新加坡主權基金淡馬錫、華平投資（Warburg Pincus）、騰訊資助。過去幾年來，兩家新創公司已燒掉數十億美元資金。

印尼這兩大網路叫車服務龍頭，吸金功力一流，但兩家公司主管雙雙聲稱，今年提出的發展重點在於實現獲利能力。

從星馬發跡、已是東南亞最大獨角獸的Grab，募資成績優於對手達87億美元，目前估值140億美元左右。經營重點從過去不計代價擴張，轉為戰略性布局。

印尼純本土新創明星Gojek，如今跨出印尼市場走向海外，2019年初直搗死對頭Grab的新加坡大本營開辦據點，在當地業績有顯著成長。

然而東南亞最大經濟體、全球第4大人口國印尼，仍是Grab與Gojek優先發展的重點市場。

Gojek目前在東南亞4國的207座城市設有據點，其中203個集中在印尼。Grab的營運據點則遍布8個國家的339座城市，超過6成（224個）都在印尼。

(工商 )