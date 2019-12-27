湯森路透基金會（Thomson Reuters Foundation）今天列出2019年LGBT+（同性戀、雙性戀、跨性別等族群）全球10大新聞，其中台灣同婚合法化也榜上有名。

1. 汶萊及烏干達計畫處死同性性行為

今年3月傳出汶萊打算實施新伊斯蘭刑法，以石刑處決發生同性親密關係者，引發全球反彈。今年10月，烏干達一名部長表示，計畫重新推出一項稱為「殺死同性戀」的法案，也招致全球撻伐。

2. 加彭將男女同性性行為入罪

中非國家加彭（Gabon）今年7月禁止「同性者間性關係」，並祭出最高6個月監禁，以及500萬非洲法郎（8482美元）罰款。

3. 肯亞維持同性戀禁令

今年5月，肯亞高等法院做出判決，維持將同性性行為入罪的英國殖民時期法律，最高可判處14年徒刑。

4. 波札那將同性關係合法化

非洲國家波札那（Botswana）今年6月合法化同性戀關係，高等法院推翻殖民時期法律，這項法律對兩廂情願的同性性行為可判處最高7年徒刑。

5. 同婚合法化擴散

台灣今年5月成為首個同婚合法化的亞洲國家，儘管在去年11月公投時，有2/3的人選擇保留一男一女的婚姻定義。

繼台灣之後，厄瓜多接著於6月成為全球第27個准許男女同志結婚的國家。英國國會於7月投票，讓同性婚姻擴及北愛爾蘭。

6. 川普禁止跨性別者從軍禁令生效

今年4月，美國實施禁止公開身分的跨性別人士從軍。美國總統川普聲稱，跨性別者從軍將造成「巨大醫療支出及擾亂」。

7. 巴西法院宣判恐同有罪

巴西最高法院今年5月宣判，根據巴西現行反歧視法律，對於同性戀者及跨性別者的厭惡屬犯罪行為。

8. 無LGBT區在波蘭擴展

波蘭華沙市長2月簽署支持LGBT+族群宣言，但有數十個城鎮宣告它們是「無LGBT區」（LGBT free），其中多數是保守的鄉下城鎮，部分城市的同志驕傲遊行（Pride March）也遭到抗議者攻擊。

9. 喬治亞同志驕傲遊行面臨極右派威脅

在喬治亞共和國首都特比利西（Tbilisi），LGBT+人士及他們的盟友在極右派威脅下，不得不縮減驕傲遊行規模。

10. 性傾向扭轉療法禁令擴散

德國內閣於12月通過法案，禁止對未成年人進行「性傾向扭轉治療」（conversion therapy），這項無效療法試圖強迫跨性別或同性戀者轉變為異性戀者。

(中央社)