5G競價第一階段數量競價，5大電信持續交戰130回合、13天，即使進入第二段加速機制，標金仍然不斷加碼，目前暫時總標金飆破700億元。5大電信在競標開始前紛紛表示「希望是合理價位」，但現在底價已經翻倍，NCC呼籲，業者競標保持理性、冷靜，更要考慮投資和經營成本。

NCC曾預估5G第一階段競標約兩周結束，最終總標金大約500億元，目前競標時間已超過預估時間、暫時總標金更達到703.43億元，最熱門的3.5GHz頻段暫時得標金比底價翻了超過1.8倍。

第13日的競標更是上演「我們與結標的距離」戲碼，第127、128回合3.5GHz頻段都沒有業者提出競標需求；根據競標規則，只要連續二回合沒有業者對任何一個頻段提出競標需求，競標即告結束，不過在此同時，有業者於第127回合，標了1塊連續69回合都沒動靜的28GHz頻段，因此本來第128回合就可能結標，因為這一手，要等到第129回合、三個頻段都無人提出需求，才能宣告結標。未料，3.5GHz在無人出手的兩回合後，第129回合竟有業者再補上需求，就此和結標「擦肩而過」。

相關人士分析，其實今日5大電信應該大多在觀望，真的和結標只差一步，但還是有業者「不想放手」。NCC也呼籲，電信業者競標應理性、冷靜，由於未來相關網路建設等各項投資仍需相當資金挹注，業者必須考量相關成本；NCC強調，將來也會關注得標業者各項費用訂定的合理性，以保障消費者權益。

NCC表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今累計130回合，各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價689.01億元，其中23個單位頻寬以當前回合價(第130回合) 25.63億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升183.5％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標14個單位頻寬，暫時得標價14.42億元，其中14個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段仍乏人問津，無人投標。

(中時 )