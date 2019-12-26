安得烈慈善協會長期關懷台灣在地的弱勢家庭兒少。(安得烈慈善協會／吳亮賢新北傳真)

全家與唐氏症基金會、雙福社會福利慈善事業基金會、安得烈慈善協會共同舉辦「捐點換物資」活動。(安得烈慈善協會／吳亮賢新北傳真)

農曆年節將近，安得烈慈善協會與連鎖超商全家合作，邀請民眾捐出超商APP點數，兌換愛心物資，為全台5000多位弱勢家庭孩童募集半年份食物箱，另外全家也推出「捐點換物資」、「愛心年菜認購」兩大活動，藉由實體通路中的零錢捐和FamiPort小額捐款，打造虛實整合的公益生態圈。

安得烈慈善協會指出，協會長期關懷台灣在地的弱勢家庭兒少，每月服務超過全台5000位孩子，藉由嬰兒、膳糧、素食和專案食物箱，提供適切合宜的物資，幫助他們健康快樂成長，此次目標募集6億點全家點數，為弱勢家庭孩童募集半年份食物箱所需用的肉類罐頭，補充孩子們成長階段所需用的肉類蛋白質。

安得烈慈善協會表示，募捐自即日起到明年5月26日，目前已累積了3500萬點，感謝每個參與的全家便利商店會員，距離目標還有一段距離，邀請大家一起用點數創造愛的奇蹟。

全家經營企劃副本部長林翠娟表示，全家除了善用全台超過3500家實體店舖據點，提供零錢捐和FamiPort小額捐款方式外，也推出「捐點換物資」、「愛心年菜認購」兩大行動，建立實體通路、會員APP和物流系統，打造虛實整合的公益生態圈，邀請民眾一起為弱勢家庭年節加菜。

(中時 )