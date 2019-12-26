輔仁大學大眾傳播研究所26日在桃園龜山區舉辦龜山社區營造成果發表會，會中地方文史工作者陳卿峰分享10棵龜山在地老樹故事，好楓戶黃榮昌分享龜山楓樹坑故事，壽山高中師生也拍攝影片談鄉土教育議題，盼社區營造在地扎根。

陳卿峰說，老樹對於地方記憶有很大的影響，他因此整理出10棵如后街大榕樹、龜崙社祖靈樹、役所大樟樹等走過龜山發展歷史的老樹。有些見證平埔族至今的發展，也有見證日人統治台灣的歷史，這些老樹部分已經因開發被砍伐。陳提到，這些老樹，都可以說是我們爺爺奶奶輩，也代表在地人的在地價值觀，希望還存活的老樹可以獲得妥善保存。

輔大大傳所老師林泓亦說，恰好近日龜山的役所大樟樹面臨移植問題，而其實護樹是民主運動的展現，正因為民主，才有辦法護樹，因此也透過社區營造，傳遞這樣的理念。市議員牛煦庭也出席活動，他說，大樟樹移植的問題，初步已經獲得順利推動，有很大的機會把老樟樹留在龜山，具體方式還在規畫中。

(中時 )