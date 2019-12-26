聯合國轄下的婦女署（UN Women）的主要職責，為推動性別平等、女性賦權、以及結束針對婦女暴力等。該署在耶誕節當天發表一篇推文，列出為人母的劣勢，甚至稱是一種對女性的「懲罰」，引發不少議論，當然，也讓許多母親心有戚戚焉。

這篇推文以表格嘲諷，簽發「母職懲罰令」的官員名字為P. 阿崔亞契（P. Atriarchy），但這兩個字合起來，其實正是「父權社會」（Patriarchy）。而懲罰令的生效日期，則是「自古以來」。

洋洋灑灑的受罰事項，更令人看了心酸。包括「更多的不支薪照護與家務」，「非正式的工作」，「工作機會減少」，「有限的生產津貼」，「職業性別隔離」，「性別間薪資差異」，「年事漸長厚，貧窮機率更高」。

不過，英國專欄作家威爾森（Damian Wilson）撰文吐槽，聯合國婦女署挑在耶誕節發表這類政治性推文，不懂其意義何在。他指出，為撫養小孩，所有人都必須付出表格列出的金錢時間和妥協等代價，聯合國婦女署顯然更應該聚焦如何降低開發中國家嬰兒死亡率等等，而非發諷刺文嘲諷身為母親有多少劣勢。

(中時 )