搶攻跨年旅遊商機，首屆「南投竹藝博覽會-心．見竹」今（26）日在南投縣文化園區正式開展，展覽為期一周（12月26日至2020年1月1）。

南投縣文化局長林榮森表示，南投縣的產竹量佔全台約14%，是產竹的重要大縣，而竹子可以食用、可創作、可運用建材等等，在日常生活中佔有非常重要的地位、也非常的環保。

南投竹藝博覽會本次展出特別邀請二位傳藝保存者/人間國寶 黃塗山、李榮烈兩位大師及王秀禎、石金女、林建成、邱錦緞、涂素英、徐暋盛、徐晨恩、徐晨芯、陳高明、陳茂輝、陳威伯、張彩淑、黃錦屏、葉基祥、劉興澤、劉彩勤、賴進益、賴弘春、賴彥池、蘇保宏、謝佳珍等23位竹藝家。展出46件以「師、中、青」三代的竹藝精品，內容有工藝竹編及竹器、以創新技法的竹雕、及生活竹藝精品，歡迎對竹藝有興趣的朋友們一同前來欣賞。

林榮森表示，因為在過去竹子為南投帶來了龐大的經濟效益，為了保存竹子在南投的產業和文化歷史，文化局在前年開始規劃一系列關於竹文化的活動及書籍撰寫，希望能夠完整保存與紀錄南投竹子的產業發展。

「心．見竹-南投竹藝博覽會」跨越新年，特別於南投文化園區設置「竹願成真」的大型竹天燈裝置藝術，白天可以看到不同組合的竹編織設計、晚上將綻放竹光織影於空間中；活動於12月28、29日舉辦「尋找竹跡．假日創藝市集」，結合了竹藝、觀光、旅遊及文化資源等。

現場還有街頭藝人的表演、竹藝復興講座、DIY體驗活動「竹風車」、「竹索小花籃」，活動精彩豐富，凡購買現場任意產品滿200元，即可至服務台兌換精美竹製小禮物一份。

(工商 )