北市議會26日舉行卡神的專案報告，民進黨議員卻全員缺席，台北市長柯文哲晚間在電視節目受訪說「這情況好像創50年來…」，並坦言卡神楊蕙如及謝系自行去找每個局處要標案，有些局處長禁不起就合作，如觀傳局、體育局、悠遊卡公司，但最厲害是跟中央拿多少錢？且不是用補助案，而是用採購案，更不知哪些藏在國營企業，到底有多少黑洞？

柯文哲表示，楊蕙如要辦WTA國際女子網球協會網球公開賽，不是壞事，但後來變成破口，卡神自行去找每個局處，有時候覺得滿丟臉的，他剛當市長前2年像是漢獻帝，朝廷都是董卓、曹操。

邱毅爆料，北農董事長特助董德堉曾負責親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席吳敦義及柯的網軍，柯回應，董與楊蕙如本來就認識，他們就是公關公司拿錢辦事，不見得政黨忠誠度有這麼高，但他對董，就用人不疑、疑人不用，用了就要相信。

邱毅還說，有網軍反串時力來打柯，柯說，民進黨側翼太多了，他沒打死算厲害，也習慣什麼叉燒包、紅心芭樂、檳榔那套，高雄市長韓國瑜就是採紅菱，忍耐一下笑一笑就好，他自己沒則沒買網軍，只有網路義勇軍。

柯文哲說，反滲透法看標題，沒人反對，但底下內容要清楚，兩岸經貿那麼密切，像他吃過2個苦頭，雙子星一下是陸資一下又不是，陸委會、文化部認為跨年轉播的愛奇藝是陸資，那就講清那些能進、那些不能進，法律訂出來大家就遵守。

對於《卓越雜誌》六都市長中，柯吊車尾，柯回應，這民調太奇怪，他不太相信，應該55％不滿意、20多％滿意還差不多，到66％不滿意太奇怪，怎麼做的。

(中時 )