歲末將至，唱片圈頻頻出事，先是梁靜茹傳出婚變，後陳綺貞又被爆料新歡是人夫，對於同為雙子座的兩人，中華民國星相學會副理事長小孟老師分析，「2019年底是雙子座感情波折最大時刻，一路會波折到2020年底。」

小孟老師表示：「最近傳出介入他人感情的藝人陳綺真就是雙子座，2020年1月開始，陳的婚姻宮位會相當辛苦，災星落入恐會有無妄之災發生，1月起陳要注意，會再掀起更大的風波。」但他也安慰，「災星要到2021年2月才會退出，2024年才能遇見真愛，請陳耐心等待。」

至於梁靜茹，小孟老師解析，「梁靜茹雙子座，剛結束婚姻，以婚姻宮來看目前的她不會想談戀愛，對於感情有心灰意冷，很難再相信男人的心態。」他也叮嚀，「2020年下半年有爛桃花落入，2021年過往的戀人會回頭，建議千萬不要接受，2022年5月後才會遇見良緣廝守終身。」

(中時 )