著眼大陸龐大市場及美中貿易轉單商機，2020年外貿協會仍積極規劃40項活動，以4大拓銷主軸規劃拓銷活動，以專業展、團，品牌推廣與通路行銷等，多元方式持續深耕大陸市場。

外貿協會董事長黃志芳26日表示，大陸人均GDP現在正在邁入一萬美元關卡，這個經濟體裡面有4億人被列為中等收入群眾，形成全球最大成長性市場，任何人都不敢忽視。貿協也注意到，大陸現在積極希望提高城市化比重，提高服務業在GDP占比，希望促進消費並擴大內需，大陸應用這些經濟再平衡的手段，在未來會創造很多商機。

2020年貿協將以「政策商機」、「創意生活」、「數位轉型」以及「提升形象」作為四大拓銷主軸，作法包括「組團赴陸及邀請買主來台」、「協助我商數位轉型」、「市場商機分享」及「提升我商品牌形象增加市占率」等，並依此規劃包含組團參加重要展覽、舉辦台灣食品節、台灣精品形象館、中國大陸市場商機日、論壇及辦理產業拓銷團等活動。

在政策商機方面，因應大陸政府持續刺激內需消費，在民生消費、休閒、大健康（包含醫療、保健、養老照護、康復及生育等）等領域積極投入，貿協將以「組團赴陸及邀請買主來台」協助台商掌握商機。

2020年除規劃多場中國大陸商機日，並將持續組團參加3場大型綜合博覽會，包括位於上海絲綢之路核心區的「福州海峽兩岸經貿交易會」、連結中國大陸西南部地區共同拓展南亞國家市場的「昆明南亞博覽會」及連續兩年廠商反應熱烈且全球唯一以進口為主題的「中國國際進口博覽會」，除可藉此爭取中國大陸內需市場亦可轉而拓銷南向市場及面向全球。

2020年貿協也規劃異業結合推廣長照產業，與相關領域業者組成台灣長照產業聯盟，以產業鏈共同行銷推廣，將搭配展覽組團前往拓銷，辦理論壇及長照照護教學工作坊，吸引對台灣長照產業鏈感興趣的中國大陸業者參與。

(旺報 )