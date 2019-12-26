勞團26日召開記者會，質疑台電應該要直接僱用勞動派遣人員，台電回應，依政府政策預計從明年起不再運用勞動派遣，原業務改為自僱人員進用。台電為協助派遣人員順利轉職，持續主動幫助有求職需要的派遣人員，包括舉辦多場聯合徵才說明會，向協力廠商推薦派遣人員，至今已有多位成功媒合，未來台電會努力提供各項轉職協助。

台電說，派遣人員的雇主為派遣廠商，且因國營事業之人員進用受到法規限制，須遵照國營事業管理法第31條規定，採用公開甄試方式，因此無法不經公開招考直接僱用勞動派遣人員。基於友善職場，台電持續鼓勵現有派遣人員報考相關甄試，也舉辦「甄試經驗分享會」輔導其準備考試，目前已有多人經由公開甄試錄取台電或其他公職。

台電強調，除鼓勵派遣人員報考，台電也持續與派遣廠商溝通，提供多元轉職協助，12月與派遣廠商接連舉辦3場廠商聯合徵才暨甄試說明會，洽詢各協力廠商及轉投資事業提供高達161個職缺，竭力提供媒合協助。據了解，已有部分派遣人員順利轉職，其中數十名派遣人員經過轉介媒合，陸續轉至相關協力廠商及轉投資事業任職。未來台電將與勞動派遣工會持續聯繫溝通，並洽派遣廠商協助派遣人員轉職，盡力提供更多職缺機會。

(工商 )