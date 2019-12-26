左鎮區公所區長李燿州（左）邀竹編老師李天生到左鎮化石園區旁農特產市集展示作品，推廣竹編藝術。（劉秀芬攝）

左鎮竹編老師李天生不但有實用性作品，也有創新觀賞型藝品。（劉秀芬攝）

台南市左鎮區80歲素人竹編師不藏私，哪兒有需要上哪教。李天生從小不愛讀書，學父親編竹簍學出興趣，13歲時代表左鎮公所編魚簍去比賽還得獎，自此受到鼓勵，一路鑽研竹編，近年成立工作室，也參與社區活動展出作品，受到民眾喜愛下訂，常被催促電話追著跑，但若有社區需要他去上課教學，他也盡量前去教授絕活

李天生說，他從小就對竹編有興趣，國小畢業後一邊幫家裡種稻、種地瓜，一邊自學竹編，看見別人的作品，就回家自己鑽研，沒有師父，都是無師自通。除了親友、鄰居會來訂做，李天生也參加比賽得過獎。

李天生近年農務交由小孩打理，專心編竹藝，成立工作坊。受邀到社區活動展示時，常常有人現場向他訂作各式竹編品，曾有善化農夫堅持愛用台灣製產品，向他訂製一個上萬元打芝麻用的特大竹篩。

李天生說，農用竹編器材逐漸被塑膠用品取代，但還是有人偏愛傳統的竹編器具，有位台北客人來台南旅遊時看到他的精緻作品，立刻訂購一個抓魚的魚簍。為了跟上潮流，李天生也發揮創意，編出桌墊、吊飾、花瓶、筆筒等等，他說，「基本技巧都一樣」，難不倒他。

「有人想學，我就教」，李天生說，除了爾偶去社區教學，他就在家趕客人訂製的東西，近來周末都到左鎮農特產市集展示，常有客人看到他的作品覺得實用又精緻，詢問如何向他學習，讓他愈編愈起勁。

(中時 )