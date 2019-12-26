國民黨陸續揭露「卡神」楊蕙如的網軍結構，發現與綠營關係密切的南風行銷在提交給民進黨的報告中，點出前綠委高志鵬的助理董德堉，在2018年介入民進黨台南市長初選，且「許多針對黃偉哲的攻擊，經比對幾乎多為陳亭妃端的帳號」。簡短文字，引發外界諸多聯想。

民進黨在2018年3月進行黨內台南市長初選，過程中，參與角逐的綠委陳亭妃陣營砲火猛烈，頻頻抨擊初選競爭者、現為台南市長的黃偉哲。儘管黃偉哲陣營陸續回應澄清，且當時兼任黨主席的蔡英文總統也呼籲不應繼續攻擊，但仍止不住火藥味。

事後，贏得初選的黃偉哲為弭平黨內傷痕，於去年8月時，在蔡英文、總統府秘書長陳菊等人陪同下向陳亭妃道歉；且為避免有心人繼續操作綠營的茶壺風暴，當時黃偉哲還寫了一封公開聲明書，力求全黨團結。

未料，近日「卡神」楊蕙如涉及的網軍爭議遭北檢起訴後，國民黨向上追查幕後脈絡，並揭露一份由南風行銷交給民進黨中央的「新媒體研究計畫書」，內容意外發現綠營網軍在黨內派系間扮演的角色。

邱毅指出，南風行銷是由綠委黃國書的前助理湯文馨在2018年1月成立，儘管當時已離開助理工作，但仍然使用黃國書的辦公室；同時，也與民進黨中央的新聞輿情部簽有合作契約。

根據南風行銷在提交給民進黨中央的「新媒體研究計畫書」，特別彙整當時各路網軍的動向，其中在柯文哲網軍部分寫稱，在北市文化基金會副執行長張益贍底下的網路操盤手「小董」，經可靠消息證實全名為「董德堉」。

接著該報告更指出，「經查，董過去曾是高志鵬（前綠委）助理，至今仍協助高與相關人等處理網路議題，如上月所說的：『張益贍與小董介入台南市初選』，近期網路上許多針對黃偉哲的攻擊，經比對幾乎多為陳亭妃端的帳號，且此批帳號與柯往均有極高的重疊性」。

這段內容，是否意味綠營內部有網軍網內互打的情況，意外引發外界關注。

對此，陳亭妃表示，小董是誰她不認識，也沒有請小董打黃偉哲；且若有網軍，就不會在初選時被網軍打的稀裡嘩啦，怎麽會把打黃偉哲的帳號算在她頭上？她也說，該報告提及的部分PTT帳號，也有發文打她的紀錄，所以她和這些帳號毫無關係，希望提供資料的人立即更正。

邱毅表示，「小董」董德堉與蔡易餘、楊蕙如關係匪淺。例如在2014年，當民進黨與柯文哲打贏北市長選舉後，小董就與蔡易餘、楊蕙如共赴泰國旅遊慶祝；近日蔡易餘被爆出與楊蕙如有泡澡的畫面，當時負責拍照的人就是小董。

至於董德堉與柯文哲的關係，邱毅表示，小董原屬綠營背景，但在2014年民進黨與柯文哲結盟後，就轉往襄助柯的網路工作，並且成為柯文哲的三大網軍系統之一。只是，在柯文哲與民進黨之間的蜜月期結束後，因小董與民進黨仍有密切往來，因而讓柯一度對小董有些保留。

邱毅說，當時小董之所以離開北市府大樓，轉往北農擔任北農董事長陳景峻的特助，原因就是在此。只是由於柯身邊人才不斷流失，最後小董才逐漸恢復與柯之間的信任。

(中時 )