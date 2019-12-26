合庫數位化再進擊，在line推出「i秘書」力爭明年破百萬用戶。合庫宣布將結合line推動AI機器人理財「i秘書」，並由董事長雷仲達親自主持該儀式，對此，合庫高層指出，明年將以旗下逾700萬戶的存款戶，能有100萬戶來使用i秘書為目標。

合庫金董事長雷仲達、總經理陳美足雙雙出席這場記者會。繼在個人金融領域如理財、換匯等，因為運用數位金融而使進件率顯著增加，合庫主管指出，明年的目標將轉往法金，針對合庫法金客戶的特質，透過數位科技量身打造來開發更多法金戶的延伸商機。

合庫指出，已觀察到20～39歲的手機滑世代習慣運用各種APP查詢跟管理資訊，及在社群分享或取得限時限量的優惠折扣，並使用手機管理各式金融服務，為此合庫特別提出了金融諮詢服務AI機器人「i秘書」，24小時服務於Line及Facebook Messenger，提供信用卡、台外幣、房信貸、分行與ATM據點及訂閱通知等5大領域金融服務功能、運用新技術也開發新通路。 合庫主管也特別強調，今年i秘書首度加入服務行列，搭載具備「人工智慧(AI)」與有助於識別中文語意的「自然語言處理(NLP)」等專業智庫資源，具備多輪式對話能力，結合消費者反饋資訊，持續不斷進行語意學習、提高答覆精準度，及涵蓋大小生活情境，從信用卡資訊、房貸，至出國換匯，預估將於2020年達到破百萬的Line好友數。

(工商 )