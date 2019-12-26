綠黨桃園市議員王浩宇今日在臉書公布他個人財產，總資產達851萬元。對此，網友有按贊：「你其實滿厲害的」、「比我有錢100倍」；有人質疑表示：「房產？首飾？保險箱現金？」。
離2020大選投票日僅剩15日，如何凸顯自己清廉，公布個人財產不失為好方法。王浩宇在臉書貼文：「公開透明 浩宇，多有錢？」隨即公佈五項資產：
汽車：1輛 （福斯Tiguan 2013）
存款：176萬元（台幣、日幣、美元）
有價證券：212.7萬元（宏碁...等）
保險：2筆 （三商美邦）
事業投資：370萬元（夥伴生活）
#總資產：851萬元
王浩宇問政風格滿有爭議性，自然藍綠好惡有別，他公布個人財產，網友有人贊許：「你其實滿厲害的」、「比我有錢100倍」、「以你這個年紀算是很多了」；有人質疑：「房產？首飾？保險箱現金？」；或搞笑表示：「交過幾個女朋友？」。
(中時電子報)
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