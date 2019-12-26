何蓓蓓形象陽光。（陳俊吉攝）

何蓓蓓多才多藝。（陳俊吉攝）

何蓓蓓學會多愛自己。（陳俊吉攝）

何蓓蓓在《多情城市》個性暴烈。（取自臉書）

何蓓蓓與韓瑜交情不錯。（取自臉書）

何蓓蓓拿到畢業證書。（取自臉書）

何蓓蓓日前到芬蘭領畢業證書、也特地去滑雪。（取自臉書）

何蓓蓓個性外向。（陳俊吉攝）

何蓓蓓美腿吸睛。（陳俊吉攝）

何蓓蓓先前因拍《金家好媳婦》與韓瑜成為姊妹淘，她接受專訪時笑虧韓瑜是典型宅女，「她每次出門聚會就像仙女下凡」。韓瑜和孫協志離婚後，單身生活自在，孫協志近來有新戀情，韓瑜抱以祝福，讓向來對感情很死心眼的何蓓蓓感到佩服：「這就是射手座厲害地方，她很樂觀豁達、坦然放下，認為過去就留在過去，是我學習對象。」

何蓓蓓5年前和論及婚嫁的前男友分手，交往6年感情畫下句點，「當時彼此對未來沒共識，於是我設了停損點，沒想到痛這麼久」，心裡傷口至今還沒癒合，但她慢慢學習過一個人的生活、掌握生活節奏，「以前只會討好別人，現在懂得要討好自己，我學到最多的就是要多愛自己、多給自己時間」，她和韓瑜都期待新感情，韓瑜常教她妝點造型，還吐槽很能睡美容覺的韓瑜根本是睡美人。

她花4年時間、砸近百萬台幣在台灣分校念商業經營管理EMBA課程，日前終於畢業，她向民視八點檔《多情城市》告假，飛到芬蘭Aalto大學領取畢業證書。笑言原本期待有段「機上情緣」，還特地化了妝上飛機，沒想到去程飛機上，身旁有3個空位，沒想到竟然連單獨去滑雪也沒艷遇，「可能是我包得像粽子，當地零下22度，實在太冷了」，沒被搭訕已經很慘，結果她還想到曾跟舊愛一起滑雪的情景。

這次拿到EMBA證書，何蓓蓓坦言剛開始上課曾被有社經地位的同學們冷嘲熱諷，對她酸言說「當藝人就好，幹嘛要來上課」，她後來靠著英文能力、認真學習態度讓同學刮目相看。外界看藝人都是光鮮亮麗，其實努力充實自己的藝人也不少，她之前拿過品酒認證資格，也練拳擊、學西班牙文、油畫，多才多藝，認為自己變好就有正桃花，機會也留給有準備的人。

何蓓蓓在《多情城市》劇中飾演的「加純」角色常處在脾氣暴躁狀態、EQ低，她打趣幫角色取了「暴龍純」封號。有次她因睡眠不足、壓力大導致舌頭破了，戲裡連珠炮罵人，忍痛拍完，嘴內差點濺血，「這角色一直氣噗噗，其實也可以讓它有懂事的一面」。她說上次拍《金家好媳婦》，沒時間做任何準備，結果一進劇組才知道每個女演員都瘦得像紙片人，這次拍《多情》特地提早節食、運動，瘦了4公斤。

(中時 )