網路投保成保險業目前成長幅度最大的新通路。金管會26日公布，今年前11月壽險網路投保新契約保費23.66億元，較去年同期成長近50％，前三名是國泰人壽、富邦人壽及台灣人壽，銷售量前三名保單，第一名即利變年金有22.34億元，第二名是旅平險有6,294萬元，第三名是定期壽險764萬元。

產險業的網路投投前11月新契約保費13.14億元，較去年同期成長逾50％，前三名公司是富邦產險、新安東京產險及國泰世紀產險，銷售前三名的保單，第一名是汽車險有7.3億元，第二名是機車險的2.3億元，旅平險以2.26億元排名第三。

壽險及產險業網路投保合計前11月業績共36.8億元，較去年同期成長49.8％，件數則是合計282.59萬件，比去年同期成長45.3％。

產險業網路投保主要靠車險帶動，但因其旅行綜合保險，即旅行平安險加旅遊不便險等，保費相對比壽險便宜，因此其網路投保旅平險前11月新契約保費2.26億元，雖只排名產險網投第三大險種，但卻是壽險網投旅平險保費的近3.6倍，即「狂勝」壽險業的網投旅平險業績。

壽險業網路投保則主要靠利變年金拉抬，一張可投保1~100萬元，今年前11月就銷售22.34億元，所以壽險業網路投保雖只有47萬件新契約，只是產險業的網投件數235.6萬件的20％左右，但保費收入卻是產險業的1.8倍。

由於剛在發展初期，因此每年是成二位數到三位數以上的成長，是保險業目前成長幅度最大的銷售通路。

(工商 )