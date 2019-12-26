財經兩大部會的加持，使八大行庫在台灣Pay的消費刷卡量爆衝。根據行庫內部最新的統計數據顯示，在11月、12月連續二個月各大行庫祭出最高現金回饋率20％的動員之下，在10月底八大行庫的台灣Pay消費刷卡量合計僅250萬元，但到了11月下旬，已經大舉增至1.69億元，等於增加85倍，倘若估算到年底，估計在這二個月內，台灣Pay的消費刷卡量合計爆增快百倍之多。

據了解，財經兩大部會分頭動員，財政部動員八大行庫祭出現金回饋優惠力促消費者對台灣Pay開刷，而經濟部方面則透過預算編列執行鼓勵傳統商家或商店圈使用行動支付的相關專案計畫，讓目標商家或商店圈使用台灣Pay的意願更高，而除了台灣Pay之外，line Pay和街口支付等第三方支付業者，也有加入經濟部這項專案活動計畫，台灣Pay在八大行庫編列現金回饋行銷預算的總動員之下，近二個月的消費行動支付表現不僅不落後其他行動支付業者，甚至還有超前。

行庫主管對此指出，每家行庫編列預算執行現金回饋行銷計畫500萬元，倘若以20％的現金回饋率來算，擬讓這一波台灣Pay的消費衝至2500萬元，原本為期2個月，不過才在11月下旬，額度就已經「快用滿」，在11月底的報表即顯示，八大行庫當時在這二個月內的刷卡金額從200萬大舉增至1.69億，等於85倍的增幅，倘若到本月底止，等於爆增快百倍。

(工商 )