26日，廣東省通信管理局局長蘇少林在2020中國信通院ICT深度觀察大會上表示，截至12月15日，廣東省已建成5G基地台3萬6407個、已經開通3萬5000個，廣州工業互聯網的解析量每天5千萬個，均排名全國第一。

《新京報》報導，談到具體發展方面，蘇少林透露，第一是規畫引領，推動廣東省政府出台了廣東省5G發展的三年行動計畫，也推動出台了互聯網＋工業互聯網的行動方案；從政策方面，因為5G入場難、耗電大的問題，推動省政府圍繞這些困難問題加以解決。

蘇少林還透露，針對進場難的問題，放開政府、事業單位、公共物業，來為5G提供進場的方便。廣州市是要求三大電信商、鐵塔公司把所有難以解決的站點提出來，最後列出清單，由市政府派給每個街道一個一個來做工作加以解決；深圳市政府則制定了一個政策，每建一個5G基地台，就給一萬元人民幣的補貼。

(旺報 )