2020總統候選人政見發表會明天將進行第三場，蔡英文總統連任競選發言人廖泰翔今晚透露，蔡總統將聚焦在內政議題上，向國人報告建構社會安全網的進展與政策，也會透過最後一場的政見會，闡述台灣的發展方向。

他說，蔡英文總統在第一場政見會，破題闡述了國家領導人的「5個條件」，也闡述總統最重要的兩岸、國防、外交職權的未來方針，也就是用「4個認知」來團結台灣、壯大台灣，同時，也提到包括：C肝納入健保、解除健保欠費鎖卡、夜市抵用券、長照2.0、幼托政策再升級、計程車汰舊換新、協助中高齡就業、農民退休制度、青年創業貸款、文創鑑價制度等10項「庶民經濟」的政見或政績，來說明政府照顧苦人、幫助庶民的努力。

在第二場的政見會上，蔡總統則是依序說明了「國際經貿」、「能源轉型」、「司法改革」的政績及政策。在第一輪提出拚經濟的「1個落實、6個目標」，來鞏固台灣未來20年經濟發展。第二輪提到能源轉型的2大進展，像是馬政府做不到的綠能，蔡政府來做，馬政府遺留下的空污問題，蔡政府來解決。在第三輪闡述了司法改革的4大具體進展，宣示下個階段的目標，就是要推動「國民參與刑事審判法」，也要推動社會法治教育，讓台灣的司法脫胎換骨。

廖泰翔透露，在第三場政見發表會上，蔡總統還是以盡可能不重複為原則，說明前兩場還未提及的重要施政及願景。蔡總統也會保持一貫風格，嚴謹地充分準備，預計第三場政見會將聚焦在內政議題上，向國人報告建構社會安全網的進展與政策。也會透過最後一場的政見會，闡述台灣的發展方向。

他說，觀察韓國瑜市長兩場政見會下來，絕大多數的時間，在謾罵、喊口號，第二場政見會所提出的數據，甚至被媒體事實查核全部錯誤；而韓極少數的政見，就是高度爭議的恢復特偵組。相較之下，宋楚瑜主席則是展現一定的風範，也展現出不同政黨間，雖有選舉競爭，但可以理性討論政見的空間。

廖泰翔也提醒韓國瑜，千萬要記得「狼來了」的故事，當第一次和第二次政見會上，充斥著空洞不實的內容，那麼，第三次的政見會，就真的沒什麼人會相信了。「希望韓市長和他的團隊，把握第三場，這最後一場政見會的時間，少一點口水、多一點內容，少一點口號、多一點政見，少一點謾罵、多一點理性。」

(中時 )