國發會主委陳美伶今參加「國發基金創業天使投資方案執行進度暨投資成果分享記者會」宣布好消息，現在已孵出2隻獨角獸，分別為睿能公司（Gogoro）以及專精於人工智慧（AI）的新創公司沛星互動科技（Appier）；獨角獸定義為成立10年內、市場估值10億美元的新創企業。

對於國內創新創業蓬勃發展，陳美伶表示，做電動車的Gogoro以及專精人工智慧的Appier，皆已達到外界認定的獨角獸標準、符合資格，不過，政府不以追求獨角獸為目標，政府的責任是持續優化新創投資環境，重點是讓無數新創的螞蟻雄兵產生，延續這樣的能量，帶動台灣經濟發展。

為了協助新創事業，國發基金辦理創業天使投資方案，喚醒了民間企業對於新創事業的投資熱情，同時也帶動民間企業擴大投資新創事業，引導更多的資金與資源挹注新創事業；陳美伶期望，各領域都要有新創代表，台灣產業需要勇敢冒險、挑戰的新創家，因為新興產業發展下，需要靠新一代創業家注入活力。

創業天使投資方案從107年5月正式啟動迄今，已經核准投資75家新創事業，核准投資金額約計新台幣9.67億元，天使投資人及其他民間投資人共同挹注新創事業金額約新台幣17.74億元，促進新創事業總投資金額逾新台幣27.41億元，方案已達成強化國內新創事業投資能量之初步目標。

這次記者會特別邀請國際知名天使投資人父子檔，橡子園創投基金陳五福董事長及Hive Ventures陳柏雨創辦人聯袂出席，由資深與新銳兩代天使投資人的觀點，給予所有新創團隊勉勵，分享國際天使投資人如何評斷國內的新創事業能量，同時也提供新創團隊獲得投資人青睞的小撇步。

(中時 )