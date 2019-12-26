5G標金衝上700億元，市場擔憂未來5G資費也飆高，行政院副院長陳其邁今天受訪時表示，得標也應該要注意到合理費用訂定，保障消費者權益，行政院也會有非常完整的配套措施，會全力幫助電信商，加快基礎設施布建腳步。

5G第一波釋照競標今天暫時得標價來到703.43億元，遠遠超越國家通訊傳播委員會（NCC）所設定預算收入440億元目標。

陳其邁指出，5G標金節節高升，代表大家看好市場；5G是未來智慧製造、智慧應用服務的關鍵，對於人民生活便利提升也很重要，台灣提早進入5G市場，意味著台灣在智慧服務虛實整合會往前邁向一大步，希望基地台、基礎設施建構能加速，帶動另外一波5G硬體製造商與智慧應用服務廠商。

陳其邁說，未來在小基站建置，還有關鍵基礎設施相關布建也會特別注意到公益性，及民生公共服務需求，廠商得標之後還有很多工程，智慧軟硬體虛實整合等工作，還有很長一段路要走。

對於是否擔憂標金高，導致消費者無法以親民的5G資費，享受服務。陳其邁說，5G重要的是在於物聯網和智慧應用，不管是在企業專頻專網，或是在民生大量數據傳輸，「得標也應該要注意到合理費用訂定，保障消費者權益」，行政院在討論費率得標金額，在整個未來工程布建，有非常完整的配套措施。

他強調，還是希望5G競標儘速完成，台灣目前在全球5G排名「不算是太快，稍微落後」，政府會做業界最好支持，協助他們基礎設施布建，讓台灣加速進入5G服務行列，讓5G應用服務更普遍，並保障消費者權益。

(工商 )